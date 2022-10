Diese bedeutende Ulmer Glocke wird mit einem Hammer angeschlagen

Plus Erst geht es mit dem Aufzug hinauf, dann über zwei Leitern: Zum Abschluss unserer Serie werfen wir einen Blick in den Glockenturm des Ulmer Schwörhauses.

Dieser Turm ist schon fast ein bisschen Luxus: Bis zwei Leiterlängen unter der Glocke kann man im Schwörhaus mit dem Aufzug nach oben fahren. Dann allerdings beginnt der schmale Aufstieg, zunächst über eine metallene, dann über eine hölzerne Leiter, vorbei an dichtem Spinnweb und vorbei an Tafeln zu den Themen Berblinger und Max Eyth, die hier wohl aus alten Ausstellungen lagern – und unvermittelt steht man im Glockenturm des Schwörhauses unter dessen Glocke.