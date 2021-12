Diese Box im Museum Ulm übersetzt hin und her zwischen 19 Sprachen

Plus Ein "Intercultural Communication Space" steht jetzt im Museum Ulm. Wie die Box bei interkulturellen Gesprächen helfen kann - und was hinter der Idee steckt.

Wer diese Schachtel betritt, kommt ins Gespräch – auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Mitten im Museum Ulm steht die graue, große, begehbare Box. Sie trägt den Namen "Intercultural Communication Space", kurz ICS – interkulturell, kommunikativ und auf den ersten Blick geheimnisvoll. Was ist drin? Und wie funktioniert das alles?