Diese Künstlerin ist Patin für 260 Grundschüler

Plus Als Kulturpatin will Rebekka Antoniadou allen Kindern Zugang zu Kunst ermöglichen, vor allem jenen, die Zuhause wenig kulturelle Förderung erleben. Manche nahm sie mit zu ihrem allerersten Besuch im Münster.

Von Dagmar Hub

Eine Spatzengesellschaft repräsentiert unsere menschliche Gesellschaft: Da sind Spatzen-Krankenschwester und Spatzen-Müllmann vertreten, Spatzen-Polizist und Spatzen-Prinzessin. Die Kunstwerke von Grundschülern der Multscher-Schule in Ulm gibt es, weil die Museumsgesellschaft Ulm und die Stiftung Gänseblümchen "Kulturpaten" an Grundschulen fördern, um Kindern aus sozial benachteiligten Familien Zugang zu Kunst als anderer Form, sich auszudrücken, zu ermöglichen.

So funktionierte die Kulturpatenschaft

Aktuell laufen vier solche Kulturpatenschaften an Schulen in Ulm und Neu-Ulm. An der Multscher-Schule gibt es sie seit knapp einem Jahr, und Lehrer und Lehrerinnen, die Förderer des Projekts, die Kulturpatin – die Künstlerin Rebekka Antoniadou – und die Kinder selbst sind begeistert. "Bitte mehr davon!", sagt Schulleiterin Sabine Kröner sogar. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Oberen Eselsberg, die oft nicht einmal Materialien wie Pinsel, Papier und Bleistifte unterschiedlicher Stärken zu Hause haben, von denen ein Teil auch schlecht Deutsch spricht und unter denen Kinder sind, die sich in sich selbst zurückgezogen haben, bekommen auf diese Weise Zugang zu einer Erlebniswelt, die ihnen andernfalls verschlossen bliebe: Ruhe finden, um etwas zu schaffen, sich mit bislang unbekannten Materialien ausdrücken – und das, ohne Noten dafür zu bekommen. Jedes zweite Kind unter zehn Jahren in Ulm hat Migrationshintergrund, etwa 15 Prozent wachsen in schwierigen sozialen Verhältnissen auf, weiß Petra Nething von der Gänseblümchen-Stiftung, die Brigitte und Frieder Nething 2010 gründeten.

