Diese Maßnahmen sollen die Wallstraßenbrücke an der B10 stabil halten

Neue Einschränkungen an den Auf- und Abfahrten sollen verhindern, dass sich der Zustand der Wallstraßenbrücke in Ulm verschlechtert.

Plus Schwere Fahrzeuge dürfen eine Rampe nicht mehr nutzen und eine Spur fällt abschnittsweise weg. Warum die Stadt dennoch glaubt, dass größere Probleme ausbleiben.

Der Zustand der Wallstraßenbrücke bei Ikea in Ulm erfordert weitere Sicherheitsmaßnahmen. In den nächsten Wochen sind die Auf- und Abfahrten in Richtung Süden betroffen. Sobald es die Witterung zulässt, wird die Rampe vom Eselsberg auf die B10 für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt. Wegen der schlechten Erfahrungen auf der Gänstorbrücke werden nicht nur Verbotsschilder aufgestellt, es werden auch Betonbarrieren mit der Fahrbahn verschraubt. Das soll verhindern, dass Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 2,20 Meter die Rampe nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

