Diese Solarparks könnten in Ulm entstehen – und diese Ideen gibt es noch

Der erste Solarpark in Ulm entsteht bereits, zwölf weitere könnten in den nächsten Jahren dazukommen.

Plus Ulm will mehr Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen und setzt sich erste Ziele. Der Fokus liegt auf PV-Anlagen. Das sind die anderen Ansätze.

Von Sebastian Mayr

Der erste Ulmer Solarpark entsteht im Örlinger Tal, zwölf weitere könnten in den nächsten Jahren Schritt für Schritt dazukommen. Sie sind wesentlicher Bestandteil der Anstrengungen, mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Weitere Rollen spielen Dächer, Windanlagen, ein Wasserstoff-Projekt der Stadtwerke – und vielleicht auch Schweinehälften.

Derzeit stammt nur ein gutes Viertel des in Ulm verbrauchten Stroms aus regenerativen Energien. Das ist der gleiche Wert wie in ganz Baden-Württemberg, aber nur die Hälfte des deutschlandweiten Durchschnitts. Heute werden in der Stadt jährlich 26,5 Gigawatt Strom regenerativ erzeugt. Werden die Ziele erreicht, könnten es 2030 einer Prognose folgend 48,5 Gigawatt und 2040 nach einer ersten Abschätzung 66,4 Gigawatt sein. Weil der Energieverbrauch noch weiter ansteigen dürfte und fossile Energieträger wegfallen sollen, geht Baubürgermeister Tim von Winning davon aus, dass Effizienzsteigerungen und Sparsamkeit beim Verbrauch eine zentrale Rolle spielen werden.

