Diese Türklinke hat eine Ausstellung in Ulm verdient

Plus Diese Schau bringt ein Werk von Otl Aicher quasi zum Greifen nahe. Es ist eine unveröffentlichte Arbeit des großen Designers, die es jetzt in limitierter Stückzahl gibt.

Auch wenn die Ausstellung „Greifen und begreifen“ klein ist: Es ist äußerst ungewöhnlich, dass eine Türklinke eine eigene Ausstellung bekommt. Warum das im HfG-Archiv jetzt der Fall ist? Der Designer Otl Aicher entwickelte – nachdem er sich lange mit gutem Handform-Design beschäftigt hatte – einen Türgriff, der wohl der einzige bislang unveröffentlichte Entwurf aus der Feder des Design-Papstes ist. Vom 1. November bis zum 30. November ist die Türklinke mit der Bezeichnung FSB 1305 mit Erklärungen im HfG-Archiv zu sehen.