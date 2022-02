Diese Ulmer Illustratorin und Autorin will Kindern Spaß an Kunst vermitteln

Plus Mit ihren Kunstprojekten, Büchern und Bildern will die Ulmerin Maria Karrasch Kindern Mut machen – zu mehr Selbstbewusstsein und zu mehr Gemeinsinn.

Aus dem Fenster gesehen scheinen die Türme des Ulmer Münsters und der Georgskirche zum Greifen nah. Maria Karraschs kleines gemietetes Atelier liegt am Safranberg, unter dem Dach eines älteren Hauses. Hier, mit Blick aus dem Fenster, steht der Schreibtisch der Grafikdesignerin und Erzieherin. Um sie herum - jede Menge Material, fertiges und solches, das im Entstehen ist. Maria Karrasch steht gerade an einem wichtigen Punkt ihres Lebenswegs: Die 34-Jährige hat sich - nach Festanstellungen - selbstständig gemacht. Ihr Mut zur Selbständigkeit resultiere daraus, dass sie ihre künstlerischen Fähigkeiten und ihr pädagogisches Wissen zu einem Tun zusammenführen möchte, erzählt sie.