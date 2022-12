Diese Ulmer Polizisten und Polizistinnen haben Leben gerettet

Schwere Blutungen gestoppt, oder Suizidgefährdete von ihrem Tun abgehalten: Acht Beschäftigte des Ulmer Polizeipräsidiums werden geehrt.

Der Leiter des Polizeipräsidiums Ulm, Polizeipräsident Bernhard Weber, ehrte im Rahmen einer Feierstunde acht Beschäftigte seines Polizeipräsidiums. Sie alle setzten sich in herausragender Weise für andere Menschen ein.

"Es ist nicht selbstverständlich, das eigene Leben oder die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen", sagte Polizeipräsident Weber. Umso deutlicher hob er die Leistungen der zwei Polizistinnen und sechs Polizisten hervor, die bei verschiedenen Ereignissen Leben retteten. Stellvertretend für alle Beschäftigten des Polizeipräsidiums Ulm, die Herausragendes geleistet haben, sprach er ihnen seinen Dank und seine Anerkennung aus. Sie hätten "anderen Menschen das Leben gerettet und seien dabei unstrittig in besonders anerkennender Weise vorgegangen". Der Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zähle regelmäßig zu den sichersten im Land, so Weber weiter. Die Leistungen der Kolleginnen und Kollegen seien dabei noch "on top".