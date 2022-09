Diesel-Diebstahl im Donautal: 600 Liter aus Laster abgezapft

Aus einem Lkw im Ulmer Donautal wurden 600 Liter Diesel abgezapft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

600 Liter Diesel sind am Wochenende aus einem Laster in Ulm abgezapft worden. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, öffneten nach Polizeiangaben Unbekannte den Tank an der Sattelzugmaschine, die in der Voithstraße stand. Mit einem Schlauch zapften sie über 600 Liter aus dem Tank. Das Polizeirevier Ulm-West hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)