Ulm

Diesen Abend im Ulmer Zelt wird Willy Astor nie vergessen

Plus Der Jubel über die Meisterschaft der Ulmer Basketballer brandet beim Konzert "Sound of Islands" im Zelt auf. Begeisterungstürme erleben die Musiker selbst auch.

Von Stefan Kümmritz

Es war Freitag um 22.33 Uhr, als das Ulmer Zelt plötzlich für einen (etwas längeren) Moment zum Tollhaus wurde. Ein kurzer Aufschrei im restlos ausverkauften Zelt, Sekunden später skandierten Hunderte von Besuchern lauthals „Uuuuulmer, Uuuuulmer, Uuuuulmer“. Willy Astor, der mit drei Freunden konzertierte und gerade zwischen zwei Stücken eine Minipause einlegte, schaute irritiert in die Menge, schien zu wissen, dass der Jubel nicht ihm und seinen Mitstreitern auf der Bühne galt. Besucher klärten ihn auf: Die Ulmer Basketballer waren just mit einem Sieg gegen Bonn Deutscher Meister geworden, die Nachricht hatte sich im Zelt wie ein Lauffeuer verbreitet. Begeisterungsstürme hatten sich aber auch Willy Astor & Friends mit ihrer letztlich zweieinhalb Stunden dauernden Darbietung absolut verdient.

Konzert im Zelt und Meisterschaft an einem Abend in Ulm

So etwas wie an diesem Abend in Ulm hatte Willy Astor in seiner langen Karriere als Kabarettist, Musiker, ja auch als gelegentlicher Schauspieler noch nicht erlebt. Und so wird ihm das Ulmer Konzert, wie er sagte, ewig im Gedächtnis bleiben. Gleiches dürfte auf die große Zuhörerschar zutreffen, auch weil sie einen Willy Astor erlebten, der mit seinen Mitmusikern Ferdi Kirne (Gitarre), Nick Flade (Klavier, Keyboard, Bass) und dem Brasilianer Marcio Tubino (Percussion, Saxophon) im Rahmen ihrer „Sound of Islands“-Tour ein (fast) reines Instrumentalkonzert bot, in dem er auch nachdenkliche Töne zu den Wirren auf dieser Welt anklingen ließ. Vor allem aber spielte das Quartett Musik mit Einflüssen aus vielen Ländern dieser Welt, und zwar mal sehr einfühlsam, mal sehr mitreißend wie beim mit sehr viel Applaus bedachten klezmermäßigen Stück „Mosche Mosche“ unmittelbar vor der Pause.

