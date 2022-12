Dieser Mann setzt das Werk von Wolf-Peter Schwarz fort

Plus Der Ulmer Schmuckdesigner hatte sich Antonio Anzivino als Nachfolger gewünscht. Der Goldschmied greift manche Ideen auf, setzt aber auch neue Schwerpunkte.

Auch als sie einander noch nicht kannten, hatten der Ulmer Schmuckdesigner Wolf-Peter Schwarz und der in Pforzheim geborene Goldschmied Alfonso Anzivino bereits eine ähnliche künstlerische Handschrift. Schwarz hatte sich den 46-Jährigen als Nachfolger gewünscht, der inzwischen eine eigene Form des Umgangs mit dem Auftrag von Wolf-Peter Schwarz gefunden hat: Es ist ihm eine Ehre, mit Schwarz' Themen arbeiten zu dürfen – aber selbst Alfonso Anzivino bleiben zu dürfen, sagt er.