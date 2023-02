Ulm

Dieser Mann will die Ulmer Innenstadt in die Zukunft führen

Ein Mann mit seiner Aufgabe im Rücken: Norbert Hoffmann, der "Laden-Aktiv-Manager", will Wege aufzeigen, wie Ulm auch in Zukunft ein Magnet sein kann.

Plus Wenn Galeria Kaufhof in Ulm schließen müsste, wäre das für Norbert Hoffmann ein Horrorszenario. In Peek & Cloppenburg sieht der neue "Laden-Aktiv-Manager" ein Vorbild.

"Natürlich" beschäftige sich der Unternehmensberater Norbert Hoffmann im Dienste der Stadt auch mit einem Ulmer Horrorszenario: wenn mit Galeria Kaufhof der größte Einzelhändler der Stadt schließen muss. Die Zukunft des insolventen Warenhauskonzerns ist offener denn je, das Haus in Ulm werde "kaputt gespart" hieß es jüngst. Egal, wie das erneute Insolvenzverfahren ausgehe: Hoffmann ist überzeugt, dass dieser Handelsplatz nur eine Zukunft nach einer Generalsanierung hat – unter welchem Eigentümer auch immer.

