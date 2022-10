Dieses Foto einer Bierburg beim Gold-Ochsen-Fest begeistert das Netz

Das Internet ist unberechenbar. So wie im Falle eines Posts der Jubiläumsparty bei Gold Ochsen in Ulm. Über eine Million Menschen hat das Bild einer Bierburg erreicht.

Bierburgen bauen ist in Ulm eine verbreitete Disziplin. Oft im Frühjahr beim Kleinbrauermarkt, gerne auch an verregneten Schwörmontagen. Und jetzt auch am Sonntag, als die Brauerei Gold Ochsen ihren 425. Geburtstag feierte.

Das Foto des Gold-Ochsen-Fests trifft den Nerv

Irgendwie traf ein Foto den Nerv: Das Bild erreichte laut Facebook über 1,3 Millionen Menschen, generierte 3700 Likes, 194 Kommentare und wurde 68-mal geteilt.

Beim Durchlesen der Kommentare wird deutlich: Mit Gold Ochsen und Bierburgen aus den orangefarbenen Klapptischen verbinden viele Menschen etwas. "Haben wir schon vor 20 Jahren so gemacht", kommentiert Mario. Und Dietmar meint: "Das Alte ist wieder da. Haben so manches verregnete Seehasenfest in Friedrichshafen in den 70ern so durchstanden."

Und auch die Brauerei weckt offenbar Gefühle in vielen Menschen. "Ich erinnere mich mein Leben lang an die Brauerei Gold Ochsen. Vor 65 Jahren bekam ich Glückwünsche und noch 20 Mark als Geschenk zur Kommunion. Die Verbindung war meine Oma, die damals eine Flaschenbierhandlung in Nersingen hatte. Natürlich verkaufte sie Gold-Ochsen-Bierflaschen", schreibt eine Eleonore. (heo)