Ulm/Dietenheim

17:23 Uhr

Ein Wolf im Illertal? Unterschiedliche Labor-Ergebnisse werfen Fragen auf

Plus Nach einem Wildriss in Dietenheim kommen zwei Labore nicht zum ersten Mal zu unterschiedlichen DNA-Befunden. Welche Rolle spielen bestimmte Interessen? Eine Spurensuche.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Wolf oder nicht Wolf? Diese Frage hat Dietenheim in den vergangenen Wochen beschäftigt und zumindest offiziell wurde sie bereits beantwortet. Laut dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis war es ein Hund, der im November auf einem umzäunten Gelände des Bio-Geflügelhofs von Friedhelm Unterweger einen Hirsch gerissen hat. Der 35-Jährige zweifelt jedoch an dieser Einschätzung und hat privat ein Hamburger Institut für Rechtsmedizin mit einem zweiten Gutachten beauftragt, das zu dem Ergebnis kommt, dass es sich eindeutig um einen Wolf handelt. Der Fall offenbart eine seltsame Gemengelage aus Politik und Wissenschaft, die die ohnehin schon überhitzte Debatte um den Wolf noch komplizierter macht.

Hamburger Institut für Rechtsmedizin fällt mit einschlägiger Lobbyarbeit auf

Wie so viele Nutztierhalter in vergleichbarer Situation hat sich Unterweger für eine zweite Untersuchung an das ForGen Institut für Rechtsmedizin in Hamburg gewandt. Die Einrichtung ist vollständig akkreditiert und arbeitet rechtsmedizinisch auch mit der Polizei zusammen. Obwohl ein nach eigenen Angaben unabhängiges Labor, tritt ForGen jedoch öffentlich und ungewöhnlich offensiv für die Belange von Jägern und Tierhaltern ein. Im Jahr 2018 sprach die ForGen-Gründerin Nicole von Wurmb-Schwark im Umwelt- und Naturschutzausschuss des Deutschen Bundestags über das Wolfsproblem und sich für eine Bejagung aus. Die Sorge um die Wolfspopulation sei unbegründet, sagte sie damals, unter anderem weil nichts das Nahrungsangebot in Deutschland limitiere. Vielmehr berge die Nähe zum Menschen Konfliktpotenzial, da die Vermischung zwischen Hund und Wolf drohe. Dass dadurch vermehrt genetisch ein Hund als Übeltäter nachgewiesen werde, führe dazu, dass betroffene Nutztierhalter nicht entschädigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen