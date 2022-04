Dieter Nuhrs unbekannte Werke sind nun in Ulm zu sehen

Für seine Pointen wird Dieter Nuhr gefeiert. Doch das ist nicht sein einziger künstlerischer Wirkungsbereich. In Ulm sind nun Fotografien des Kabarettisten zu sehen.

Wer kennt es nicht, wenn sich der Schleier der Zeit über die Erinnerungen legt und das Gesehene aus vergangenen Reisen vor dem geistigen Auge verschwimmt? Dieter Nuhr, einem breiten Publikum jahrzehntelang bekannt aus zahlreichen TV-Auftritten wie „Nuhr im Ersten“, nimmt sich in seinen Collagen diesen Bildern an, die derzeit im Schuhhaussaal des Ulmer Kunstvereins unter dem Titel "Die Ferne durchmessen" zu sehen sind. Der Komiker als Fotokünstler: Passt das zusammen?

Dieter Nuhr stellt seine Werke persönlich vor

Zur Ausstellungseröffnung kam der Künstler nach Ulm und stellte sein Schaffen persönlich vor. Auf großformatigen Fotos zeigt der Absolvent der Folkwangschule in Essen Motive aus aller Welt: Verlassene Fischerboote am Strand, eine belebte Innenstadt - wohl irgendwo im Orient - oder verschneite Berggipfel mit schroffen Felswänden. In Zeiten, in denen Handyfotos aus dem Urlaub die Betrachter reizvoll überfluten, setzt Nuhr einen beeindruckenden Gegenpol.

Die Aufnahmen zeigen Spuren der Vergänglichkeit. Nuhr schält die Motive aus ihrer natürlichen Umgebung heraus, verwebt sie in zahllose Ebenen und bearbeitet sie mit selbst programmierten digitalen Pinseln, die er mit Bilddaten und Farben belegt. Nuhr entreißt damit seine Motive der Realität. Jedes Bild sei durch seine reduzierten Reize eine Aufforderung an den Betrachter stehenzubleiben und innezuhalten, erklärt der Künstler. Farbliche Verfremdungen, Flecken, wie sie einst auf Negativfilmen nach fehlerhaften Belichtungen zu sehen waren oder diffuse Nebel und Fragmente verzerren die authentischen Fotografien ins Surreale. "Ich will nicht die Bildhaftigkeit der Malerei ausreizen, sondern mich dem Widerstand der abgebildeten Realität stellen", erklärt Nuhr und betont, dass jedes ein Unikat sei. Die Vervielfältigung würde für ihn einen Mangel bedeuten.

Nuhr verarbeitet Fotos aus den vergangenen 35 Jahren

Seine Arbeiten verstehen sich als Dokumente eines lebenslangen Unterwegsseins. Nuhrs Material, aus dem er seine Bilder schafft, sind Fotodaten, die er seit 35 Jahren auf Reisen aufnimmt. Er begreift das Unterwegssein als Lebensraumerkundung, war auf allen Kontinenten und in fast hundert Ländern und brachte dabei keine dokumentarischen Touristenfotos oder gar eine inszenierte Postkartenromantik mit, sondern das bildhafte Vergessen.

Nuhr sieht sich nicht als Fotograf, sondern als Maler, der zur Bilderstellung eine Kamera und digitale Daten nutzt. Jeweils nur zwei Farben, auf Oberflächen, nicht hinter Glas, erzeugen ganz bewusst die Wirkung von Gemälden. "Ich kann nicht erklären, warum ich das mache, ich weiß nur, dass mir bunte Bilder nicht gelingen", sagt Nuhr. In seinen Arbeiten verschwimmen Zeiten und Räume. Oft ist in den Bildern nicht mehr zu erkennen, wann und wo sie entstanden sind. Sie wirken überzeitlich, als versuchten sie, das Grundsätzliche im Konkreten zu zeigen.

Info: Noch bis zum 15. Mai ist die Ausstellung bei freiem Eintritt in der Kramgasse zu sehen.