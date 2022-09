Digitalisierung geht voran: Ulm verbessert sich im Bitkom-Ranking

Die Stadt Ulm hat sich im nun veröffentlichten Bitkom-Smart City Index in der Gesamtbewertung um 13 Plätze verbessert. Es gibt aber auch negative Punkte.

Im Bereich Energie und Umwelt erobert die Stadt mit Rang 2 sogar einen Platz unter den Top-10 in Deutschland. Die ideale Smart City hätte demnach einen Digitalisierungsgrad von 100 Prozent, Spitzenreiter Hamburg kommt jetzt auf 47,4 Prozent. Ulm hat sich von 27,3 auf 29 Prozent gesteigert.

Insgesamt hat sich die Stadt Ulm hat sich in der öffentlichen Smart City Rangliste des Vereins Bitkom um 13 Plätze (72,8 Punkte. 2021: 59,4 Punkte) auf Rang 16 verbessert. Im Bereich Energie und Umwelt schaffte es die Stadt mit ihren digitalen Maßnahmen sogar unter die Top 10 in Deutschland. Volle Punktzahl gibt es hier in den Kategorien Ladeinfrastruktur und Umweltsensorik. Mit Platz 2 konnte Ulm bei diesen Bewertungen 40 Plätze seit dem vergangenen Jahr gut machen.

Das sagt OB Czisch zur Digitalisierung in Ulm

Auch in den Bereichen Verwaltung und Gesellschaft zeigt die Tendenz nach oben. Das Serviceportal der Stadt erhält etwa 100 von 100 möglichen Punkten.

Für OB Gunter Czisch ist das ein Grund zur Freude. Dennoch bleibt er realistisch: „Wir messen uns grundsätzlich an der Entwicklung unserer eigenen Maßnahmen und an kommunalpolitisch festgelegten Handlungsschwerpunkten. Und dies sehr kritisch. Die Kriterien der verschiedenen öffentlichen Klassifikationen nehmen wir natürlich mit Spannung zur Kenntnis. Sie sind jedoch nicht entscheidend für unser Vorhaben, unseren Weg hin zu einer digitalen und nachhaltig geprägten Stadt mit großer Bürgerorientierung mit Nachdruck weiterzugehen.“

Auch Sabine Meigel, Leiterin der Geschäftsstelle Digitale Agenda, wo gerade ein Treffen der zehn deutschen Städte, mit denen Ulm im Bereich Digitalstrategie zusammenarbeitet, stattfindet, betont: "Für das Gelingen der Digitalisierung in Deutschland ist es absolut notwendig, dass Städte in kommunaler Kollaboration arbeiten. Dieser Ansatz wird durch die Smart City-Förderung des Bundes, an der Ulm auch beteiligt ist, stark vorangetrieben. Dagegen erwecken Rankings oft den Eindruck, als würde jede Stadt allein die digitale Transformation voranbringen können. Das ist falsch. Nicht als Konkurrenten gegen-, sondern miteinander arbeiten, das ist der richtige Weg."

Wo Ulm schlecht in Sachen Digitalisierung ist

Je nach Region unterscheiden sich die Ergebnisse des Smart City Index. Städte in Sachsen Baden-Württemberg und Bayern schneiden im Mittel deutlich besser ab als der Durchschnitt. Neu-Ulm ist nicht dabei, zählt nämlich nicht als Großstadt.

Am schlechtesten schneidet Ulm im Bereich IT und Kommunikation ab.Auch wenn das Öffentliche WLAN volle Punktzahl erhält. Beim Thema Breitband-Ausbau liegt Ulm sehr weit hinten. (AZ/heo)