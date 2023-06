Ulm

12:11 Uhr

Diskussion in Ulm: Wird im Stau ein Nachdenken über den Klimawandel angestoßen?

Plus Die Letzte Generation hat auch Ulm bereits in Wallung versetzt mit Klebeaktionen. Eine Podiumsrunde in der Medienschmiede tastete sich an eine Bewertung heran.

Von Thomas Vogel

Tatsächlich war in diesem Gebäude in der Ulmer Altstadt früher eine Schmiede eingerichtet, die Esse gibt es noch. Jetzt ist hier in der Rabengasse die Medienschmiede untergebracht, ein Anlaufpunkt für gesellschaftliche Aktivitäten, betrieben von Wolfgang Moll. Er bezeichnet sich als "Medienkünstler". An diesem Abend aber tritt er als Moderator auf, der selber gerne mitdiskutiert. Wer hier auf dem Podium sitzt, muss Geduld mitbringen.

Um die Zukunft des zivilen Ungehorsams geht es in dem Podiumsgespräch. Platz genommen haben mit Christine Mayer und Christian Zach zwei Vertreter des aktivistischen Klimabündnisses Letzte Generation, dessen Aktionen – Festkleben auf Straßen, Beschmieren von Symbolen des Luxus und von Gemälden – zuletzt harsche öffentliche Kritik und juristische Ermittlungen nach sich gezogen haben.

