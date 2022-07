Donau-Instrumental-Wettbewerb: Sieger steht bald fest

Lokal Zum Donaufest gehört auch der renommierte Instrumental-Wettbewerb. Mit dem Cello findet nun die zehnte Auflage statt. Heute gibt es ein besonderes Konzert.

Am Dienstag ging der fünfte Donau-Instrumental-Wettbewerb - diesmal im Fach Cello - zu Ende, der Gewinner oder die Gewinnerin wird am heutigen Mittwoch im Rahmen eines Jubiläumskonzerts zum zehnjährigen Bestehen dieses Musikwettbewerbs geehrt. Insgesamt ist der Wettbewerb jeweils mit 6000 Euro dotiert.