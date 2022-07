Donau-Musikwettbewerb: Im Jubiläumsjahr gewinnt Stefan Cazacu

Lokal Alle bisherigen Sieger des Wettbewerbs finden sich zum großen Jubiläumskonzert auf der Bühne des Ulmer Theaters ein. Es ist ein Abend voll herausragender Musik.

Die Lebensdauer eines genialen Kulturprojekts des Jahres 2004, der Philharmonie Junge Donau, betrug nur zwei Wochen. Aus dem Projekt entstand aber der Donau-Musikwettbewerb, der sich als sehr lebensfähig erweist. Volkmar Clauß betreut den Wettbewerb seit seinen Anfängen im Jahr 2012. Mit einem großen Jubiläumskonzert wurde nun während des Internationalen Donaufests das zehnjährige Bestehen der Veranstaltung im Theater Ulm gefeiert. Einer der Programmpunkte: die Kür des diesjährigen Gewinners. Die Jury wählte den 28-jährigen Cellisten Stefan Cazacu, nominiert von der Nationalen Musikuniversität Bukarest, zum Sieger.