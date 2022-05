Donauakademie und HfG entwickeln Ideen für klimafreundliches Bauen

"New European Bauhaus" heißt ein EU-Projekt, bei dem es um nachhaltige und gleichzeitig ansprechende Sanierungen geht. Die Donaukonferenz nimmt sich des Themas an.

Flüsse sind nicht nur fließendes Wasser, sondern auch Lebensraum, in dem sich wirtschaftliche, kreative oder zwischenmenschliche Zusammenarbeit entfalten kann. Zehn Anrainerstaaten vereint die Donau mit ihren 2900 Kilometern zwischen Deutschland und Rumänien als zweitgrößter Strom Europas. Internationale Fachleute treffen sich regelmäßig zur Donaukonferenz, um gemeinsame Strategien für die Zukunft zu diskutieren.

Jüngst war Ulm Treffpunkt des neunten ökologischen, ökonomischen und kulturellen Austausches. Angeregt durch das Projekt „New European Bauhaus“, das vor rund einem Jahr von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt wurde, griff Alexander Wetzig von der Stiftung der Hochschule für Gestaltung (HfG) die Idee der klimaneutralen Sanierungen mit ansprechender Optik auf: Oft würde Altbauten, die architektonisch reizvoll, aber nicht denkmalgeschützt sind, durch neue Dämmfassaden ihre besondere Gestaltung genommen. Dass Klimaschutz im Hausbau nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön und bezahlbar ist, soll durch den „Europäischen Grünen Deal“ zum Ausdruck kommen.

Ein neues europäisches Bauhaus im Geist der Hochschule für Gestaltung Ulm

„Das neue Europäische Bauhaus soll keine Architekturschule sein, sondern eine offene Bewegung für Bewusstseinsbildung“, sagte Wetzig. Kerngedanke soll ein systemischer Wandel sein, der über die aktuelle Renovierungswelle und das Zurückfahren von Emissionen hinausgehe. Der Klimaschutz müsse für alle Menschen bezahlbar und gleichzeitig in seiner Ästhetik und seinem Design ansprechend sein, sagte Wetzig weiter. Ein Ansatz, der den Geist der HfG spiegelt, die in den 1950er-Jahren mit Designikonen wie Inge Aicher-Scholl, Ottl Aicher oder Max Bill entscheidende Meilensteine für moderne, zweckmäßige und wirtschaftliche Gestaltung schuf.

Ein erster Schritt zur Zusammenarbeit von HfG und der Donauakademie war ein Arbeitskreis auf der internationalen Donaukonferenz, der darauf ausgerichtet war, gemeinsame Ideen einer Initiativgruppe aus der Donauakademie, der HfG-Stiftung, der Hochschule Biberach und der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd vorzustellen. „Ein finanzielles Förderprogramm aus dem Füllhorn der Europäischen Gemeinschaft werden wir sicher nicht erwarten dürfen“, stellte Wetzig klar. Dennoch sei es wichtig, in Zukunft den Geist der Ulmer HfG in attraktiv sanierten Gebäuden zu erkennen. Der Mitorganisator der Donaukonferenz, Peter Langer, stimmte zu. Besonders in diesen Zeiten gewinne das europäische Erbe wieder mehr an Bedeutung; Gemeinsamkeiten statt Unterschiede sollten in den Vordergrund gestellt werden.