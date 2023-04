Donauradweg wegen Bauarbeiten eine Woche gesperrt: So wird umgeleitet

Radfahrer müssen zwischen Adenauerbrücke und Donautal eine Woche lang längere Umwege in Kauf nehmen. Der Donauradweg wird gesperrt.

Der Donauradweg auf Ulmer Seite zwischen der Adenauerbrücke und dem Donautal ist ab Freitag, 21. April, gesperrt. Das teilt die Stadt Ulm mit. Der Grund sind Reparaturarbeiten der Deutschen Bahn an einem Bahndurchlass auf der Zugstrecke nach Biberach beim Ziegelländeweg in Ulm. Die Sperrung ist bis kommenden Freitag, 28. April, vorgesehen. Die von der Stadt empfohlene Umleitung führt auf Neu-Ulmer Seite vorbei am Donaukraftwerk bis zu den Kleingärten, über die Illerbrücke auf die Wiblinger Straße und im Bereich der Adenauerbrücke zurück auf die Ulmer Seite. (AZ)