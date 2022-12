Auto rast auf der A7 in die Leitplanke

Zu schnell war ein 76-Jähriger am Montag auf der A8 bei Dornstadt unterwegs.

Die Fahrt endete an der Leitplanke: Mit seinem Skoda fuhr der 76-Jährige in Richtung Stuttgart. Gegen 16 Uhr verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto. Der Skoda schleuderte in die rechte Betonleitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden an dem kaputten Auto schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Die Polizei geht von nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn als Unfallursache aus. (AZ)