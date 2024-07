Betrunkener Autofahrer verursachte bei Dornstadt Frontalkollision

Am Samstag gegen 17:10 Uhr fuhr nach Polizeiangaben ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Skoda von Scharenstetten in Richtung Luizhausen. Er kam mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz, in dem eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem zweijährigen Sohn unterwegs war.

Durch den Unfall wurden der Skodafahrer und die Lenkerin des Mercedes leicht verletzt, das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen fest, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durch den Herrn freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis weit über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert. Bei ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur exakten Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 24.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. (AZ)