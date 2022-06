Ulm/Dornstadt

14:30 Uhr

Chaos als Übung: Künstliches Blut, künstliche Drogen und echte Schauspieler

Lokal Nachdem auf einer Party Drogen konsumiert wurden, gibt es 28 Verletzte. Zum Glück ist es nur eine Übung für die Auszubildenden zum Notfallsanitäter an der DRK-Landesschule Ulm.

Von Thomas Heckmann

Samstagmorgen kurz nach acht Uhr fährt ein Rettungswagen nach dem anderen am Standortübungsplatz Lerchenfeld der Bundeswehr in Dornstadt vor. Noch ist alles ganz ruhig, in einer langen Schlange sammeln sich die Fahrzeuge über dem Nordportal des neuen Bahntunnels, in den Fahrzeugen sitzen die Auszubildenden im dritten Lehrjahr der DRK-Landesschule. Auf dem Bundeswehrgelände machen sich gleichzeitig 28 Mimen bereit, die die Opfer des Drogenmissbrauchs spielen sollen.

