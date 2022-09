Ulm/Dornstadt

Prozess um Mordversuch in Dornstadt: Angeklagter legt ein Geständnis ab

Am Landgericht Ulm hat am Freitag der Prozess um eine Messerattacke in Dornstadt begonnen. Der Angeklagte legte zum Auftakt ein Geständnis ab.

Lokal Auf offener Straße stach ein 31-Jähriger auf eine ehemalige Arbeitskollegin ein und verletzte sie schwer. Vor Gericht sagt der Mann nun detailliert aus.

Ende März hatte ein damals 31-jähriger Mann in Dornstadt auf eine ehemalige Arbeitskollegin eingestochen. Jetzt begann der Prozess vor dem Ulmer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Angeklagte hat die Tat in vollem Umfang zugegeben und sich vor Gericht ausführlich zu den Hintergründen geäußert.

