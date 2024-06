Raser mit fast 180 statt der erlaubten 80 Km/h unterwegs

Viel schneller als die Polizei erlaubt: Ein Raser auf der A8 bei Dornstadt bekommt eine saftige Strafe.

Am Dienstag stoppte die Polizei auf der A8 einen 25-jährigen Raser: Am späten Vormittag fuhr der 25-jährige Autofahrer auf der A8. Auf Höhe Dornstadt in einem Baustellenbereich fuhr er deutlich zu schnell.

Anstatt mit erlaubten 80 km/h fuhr er dort 179 km/h. Einer Zivilstreife der Polizei war der Raser schon vorher aufgefallen und stoppte den Mann. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro, einem drei-monatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)