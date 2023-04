Röntgengerät und Spürhund finden fast 10.000 Schmuggel-Zigaretten

Zuerst entdeckt der Ulmer Zoll zwölf Stangen unversteuerte Zigaretten, dann machen die Beamtinnen und Beamten weit größere Funde. Wo die Ware versteckt war.

Eine Kontrolleinheit des Ulmer Zolls hat am Sonntagabend auf der A8 nahe Ulm/ Dornstadt 9620 unversteuerte Zigaretten in einem Minivan aus Bulgarien gefunden. Die Schmuggelware war professionell hinter dem vorderen Kotflügel sowie in einem Subwoofer versteckt, berichtet der Zoll.

Auch in einem Subwoofer waren Zigarettenstangen versteckt. Foto: Zoll

Kontrolle auf der A8: Ulmer Zoll findet Schmuggel-Zigaretten

Nachdem die Beamtinnen und Beamten erst zwölf Stangen in einem Karton gefunden hatten, entschieden sie, das komplette Gepäck der sechs Fahrzeuginsassen zu röntgen. Dabei entdeckten sie 2000 Zigaretten in einer Lautsprecher-Box. Der daraufhin eingesetzte Tabakspürhund "Athos" schlug bei der anschließenden Suche am Fahrzeug mehrmals im Bereich des Motors an, woraufhin die Zöllner nochmals 5220 Zigaretten fanden, die hinter dem vorderen Kotflügel, im Radkasten und dem Motorraum verbaut waren.

Der Ulmer Zoll hat mithilfe eines Spürhunds und eines Röntgengeräts fast 10.000 geschmuggelte Zigarette in einem bulgarischen Kleintransporter entdeckt. Foto: Zoll

Gegen den 43-jährigen Fahrer leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben rund 1800 Euro Tabaksteuer nach. (AZ)