20.000 Euro Tabaksteuer muss ein Mann aus Rumänien nachzahlen, der dem Ulmer Zoll in die Fänge gerät.

Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit haben bei Fahrzeugkontrollen am vergangenen Samstag auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt über 100.000 geschmuggelte Zigaretten in einem Kleintransporter aus Rumänien entdeckt.

Zollkontrollen auf der Autobahn: Tabakspürhund Athos findet 100.000 Schmuggelzigaretten bei Dornstadt. Foto: Zoll

Die Zöllner ließen das Fahrzeug, das eigentlich nur Kfz-Teile geladen haben sollte, mit Tabakspürhund Athos absuchen, der mehrfach im Bereich der Seitenwände anzeigte. Bei der Demontage fanden die Beamten dann 105.800 Stück (529 Stangen) unversteuerte Zigaretten hinter der Seitenverkleidung und in mehreren Plastikboxen hinter der Ladung.

Zoll Ulm zieht 20.000 Euro ein

Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den 38-jährigen Fahrer ein und erhoben rund 20.000 Euro Tabaksteuer nach. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen. (AZ)