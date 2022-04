Ulm/Dornstadt

17:30 Uhr

Talentschmiede mit schlechten Räumen: Ulmer Biathlonzentrum wird ausgebaut

Das Pistenbully-Biathlonzentrum des DAV Ulm in Dornstadt wird erweitert, die Stadt Ulm übernimmt einen Großteil der Kosten.

Plus Viele Nachwuchsathleten, aber auch Spitzensportler nutzen die Anlage des DAV Ulm in Dornstadt. Grundsätzliches fehlt, der Platz ist knapp. Ein Neubau soll her.

Von Sebastian Mayr

Bewegungsangebote für Kinder, Schnupperkurse für Neugierige, aber auch Leistungstraining: Das Biathlonzentrum des DAV Ulm in Dornstadt ist nicht nur eine erfolgreiche Talentschmiede, es wird vielfältig genutzt. Doch es muss dringend umgebaut und erweitert werden. Besonders drängt der Umbau der Umkleiden, die bestehenden Räume sind aus Sicht von Verein und Ulmer Stadtverwaltung unzumutbar. Weil immer mehr Sportlerinnen und Sportler die Anlage nutzen, klemmt es aber auch an anderen Ecken.

