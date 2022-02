Ulm/Dornstadt

12:32 Uhr

Bestialischer Gestank: Buttersäure in Geschäft bei Ulm geleert

Durch ein Loch in einer Scheibe warf ein Unbekannter Buttersäure in ein Geschäft am Donnerstag in Dornstadt..

Plus Der Geruch von Buttersäure ähnelt dem Geruch von Erbrochenem. Warum diesen ätzenden Stoff ein Unbekannter in einen Radladen in Dornstadt warf, beschäftigt die Polizei.

Von Thomas Heckmann

Den Betreibern eines Geschäfts in Dornstadt gibt ein Vorfall Rätsel auf. Als die Polizei in der Nacht zum Freitag bei Juniorchef Marco Reyhle angerufen hat, ging er noch von einem Einbruch aus. Hinter dem über einen Meter großen Loch in der Schaufensterscheibe des Dornstadter Fahrradfachgeschäftes standen jedoch noch das ausgestellte Fahrrad und die Zubehörartikel. Im Laden war ein starker Gestank zu riechen, die Polizei fand einen Plastikbeutel mit Buttersäure, die sich auf dem Boden des Ladens verteilt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen