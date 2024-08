Zoll-Kontrollen an A7 und A8: Goldschmuck im Wert von knapp 100.000 Euro entdeckt

Der Ulmer Zoll kontrolliert derzeit verstärkt den Rückreiseverkehr zum Ende der Schulferien und findet dabei sehr viel Schmuggelgut. Die durchreisenden Fahrzeuge auf den Autobahnen A7 und A8 rings um Ulm werden seit einer Woche zu einer Kontrollstelle bei Dornstadt geleitet und dort eingehend überprüft.

Auffallend viel unverzollter Goldschmuck aus der Türkei fällt dabei den Zöllnern in die Hände. Bereits 60 Schmuckstücke, darunter Ringe, Armreife, Ketten und Medaillons im Wert von fast 100.000 Euro hatten Urlauber aus dem Nicht-EU-Land Türkei mitgebracht und nicht zur Verzollung angemeldet. An Ort und Stelle wurden daher etwa 20.000 Euro Einfuhrzoll und 10.000 Euro Sicherheitsleistung für zu erwartende Geldstrafen erhoben. Dazu musste bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden, wer nicht ausreichend Geld dabeihatte, musste einen Teil seines Goldschmucks als Pfand dalassen. Die Zöllner eröffneten innerhalb einer Woche 28 Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

10.000 geschmuggelte Zigaretten wurden bei der Zoll-Kontrolle sichergestellt. Foto: Zoll Ulm

Bei den Durchsuchungen der Fahrzeuge finden die Zöllner jedoch noch mehr. Sie stellten 10.000 geschmuggelte Zigaretten sicher und einige verbotene Waffen für Reizstoffspraydosen, Elektroschocker und Messer. Dabei haben manche Autofahrer gar kein Unrechtsbewusstsein und sind überrascht, wenn der Zoll die Gegenstände sicherstellt. So ein französischer Autofahrer, der bei der Frage „Haben Sie Messer dabei?“ in die Türtasche griff und das Klappmesser vorlegte. Bei der zweiten Frage nach Waffen oder Pfefferspray griff er wieder in die Türtasche und übergab das Pfefferspray.

Auch Waffen wie Messer und Elektroschocker wurden bei der Zoll-Kontrolle bei Dornstadt entdeckt. Foto: Zoll Ulm

Die Kontrollen des Rückreiseverkehrs dauern noch bis zum Ende der Sommerferien an und sind eine Gemeinschaftsaktion des Ulmer Zollamtes mit den Kontrolleinheiten aus Lindau, Kempten und Friedrichshafen. Dabei kommt auch ein Röntgenmobil zum Einsatz, dass den gleichen Röntgenscanner eingebaut hat wie er an den Flughäfen verwendet wird und auch mehrere Zollhunde stehen für Durchsuchungen bereit.