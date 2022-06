Polizei zieht gefährliche Lastwagen aus dem Verkehr

Acht Brummis hat die Ulmer Polizei bei einer groß angelegten Kontrolle auf der B10 bei Dornstadt zu beanstanden – aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Mehrere Dutzend Lastwagen wurden Ende der Woche von Spezialisten der Verkehrspolizei bei Dornstadt kontrolliert. Polizistinnen und Polizisten in Streifenwagen und auf Polizeimotorrädern eskortierten die Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr heraus zur Kontrollstelle. Dort wurden Fahrzeuge, Fahrer und Frachtpapiere eingehend kontrolliert.

Was die Polizei aus Ulm auszusetzen hatte

Acht Mal diagnostizierten die Beamtinnen und Beamten technische Mängel, bei zwei Fahrzeugen waren die Mängel so schwer, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, ein Lastwagen war überladen. Bei einem Kleinlastwagen und seinem Anhänger wurde die Ladungssicherung bemängelt, denn die Kisten, Maschinen und das Fahrrad konnten während der Fahrt verrutschen und so die Plane durchschlagen. Der Fahrer musste für seine Nachlässigkeit nicht nur ein Bußgeld bezahlen, er musste auch unter Aufsicht der Polizistinnen und Polizisten die Ladung so umräumen, dass sie nicht mehr rutschen konnte, und weitere Teile mit zusätzlichen Gurten sichern, bevor er weiterfahren durfte.

Vier Lastwagen hatten Gefahrgut geladen

Bei vier weiteren Lastwagen, die Gefahrgut geladen hatten, mussten Verstöße gegen die Transportvorschriften mit einem Bußgeld geahndet werden. Ein voraussichtlich dreistelliges Bußgeld muss der Fahrer eines Sattelzuges zahlen, der mehrere palettierte Chemikalientanks geladen hatte. Er hatte die Paletten so hintereinander verladen, dass die Beschriftungen mit den Inhalts- und Gefahrenangaben durch die Nachbarpaletten verdeckt waren. Bei einem Unfall hat so die Feuerwehr keine Chance, festzustellen, welche Stoffe auslaufen oder brennen, und kann damit auch nur auf gut Glück die richtigen Gegenmaßnahmen einleiten.