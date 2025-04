Dose Bier bezahlt, aber Wein und Wurst aus Supermarkt gestohlen

Ein 31-Jähriger soll am Montag Waren aus einem Supermarkt in Ulm gestohlen haben. Der Mann wurde dabei von einem Ladendetektiv ertappt. Der Verdächtige hielt sich gegen 14 Uhr in dem Geschäft in der Schwambergerstraße auf. Dort soll er Wein und Wurstwaren aus dem Regal genommen und sie in seine Tasche gesteckt haben. Bezahlte habe er lediglich eine Dose Bier an der Kasse. Der Ladendetektiv sprach den Dieb nach dem Kassenbereich an. Da der Mann in dem Laden bereits früher stahl und deswegen ein Hausverbot hatte, nahm das Polizeirevier Ulm-Mitte zwei Anzeigen, wegen Hausfriedensbruch und Ladendiebstahl, auf. (AZ)

