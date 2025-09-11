Dr. Sarah Straub wird Botschafterin für die Bundesinitiative Musik & Demenz

­Sarah Straub hat viele Talente. Sie ist Musikern, Autorin und Neuropsychologin, die sich auf Demenzerkrankungen spezialisiert hat. In ihrer neuen Funktion als Botschafterin der Bundesinitiative Musik und Demenz wird sie all das weiter einbringen können. Straub engagiert sich schon seit vielen Jahren in diesem Bereich, gab vielerorts Konzertlesungen, in denen sie das schwere Thema Demenz ihrem Publikum mit einer Portion Leichtigkeit näher brachte.

Mit Musik wirbt Straub für einen offenen Umgang mit Demenz

Die Bundesinitiative Musik & Demenz, kurz BIMuD, getragen vom Deutschen Musikrat schreibt in einer Mitteilung an die Presse, dass man sich freue, Dr. Sarah Straub ein Mandat als Botschafterin der BIMuD zu übertragen. 2015 hat Straub an der Universität Ulm mit einer Arbeit über Demenzerkrankungen promoviert und arbeitet heute in der Forschungsabteilung der Uniklinik Ulm, wo die frontotemporale Demenz, eine neurodegenerative Erkrankung, einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darstellt. Straub leitet auch eine Demenzsprechstunde für Betroffene und pflegende Angehörige. Parallel dazu ist sie als erfolgreiche Liedermacherin unterwegs. „In ihren Konzerten bundesweit sensibilisiert sie für einen lebensbejahenden und offenen Umgang mit Demenz“, schreibt der Deutsche Musikrat.

„Musik kann für Patienten ein Türöffner sein“

Antje Valentin ist Generalsekretärin des Deutschen Musikrats und sagt über Straub: „­­Uns eint die Überzeugung, dass aktives Musizieren und musikalisches Erleben zu einem menschenwürdigen Altern und einer höheren Lebensqualität von Menschen mit Demenz beitragen. Dabei verkörpert Sarah Straub nicht nur die Expertise zu diesem Thema, sondern bringt ihr Wissen auch mit ihrer Musik voller Empathie und Leidenschaft zu den Menschen.“ Sarah Straub selbst appelliert, man dürfe die Demenzpatienten cht allein über ihre Defizite definieren. „Auch sie haben ein Recht auf ein gutes Leben, wie wir alle. Musik ist dabei von unschätzbarem Wert: Musikstücke, die im Laufe unseres Lebens bedeutsam waren, können wie ‚Türöffner‘ zu längst verloren geglaubten Erinnerungen wirken. Sie fördern das Wohlbefinden, ermöglichen Teilhabe und schenken Momente von Nähe und Verbundenheit. Und nicht zuletzt trainiert das aktive Musizieren unser Gehirn und stärkt geistige Ressourcen.“

Ihren ersten Auftritt als neue Botschafterin hatte Sarah Straub im Podcast mit DMR-Generalsekretärin Antje Valentin. Darin spricht sie über ihren Alltag zwischen Forschung, Beratung und Konzertsaal, über die Bedeutung von Teilhabe und Kultur für das „Menschsein“ – und gibt auch Einblicke in ihre Musik. Die ganze Folge ist kostenlos abrufbar auf der Website des Deutschen Musikrats und auch über die gängigen Podcastplattformen zu finden. (AZ)