Dreck und Blut in öffentlichen Toiletten: Personal will nicht mehr putzen

So wie auf diesem Bild sah das öffentliche WC am Ehinger Tor zuletzt nicht immer aus. Die Stadt will erreichen, dass sich der Zustand verbessert.

Plus Vor allem die Hinterlassenschaften von Drogenabhängigen bereiten der Stadt Ulm am Ehinger Tor und in der Glöcklerstraße Probleme. Was dagegen helfen soll.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Im Frühjahr oder Sommer 2023 soll eine neue öffentliche Toilette am Metzgerturm in Ulm eröffnet werden. Doch das städtische Gebäudemanagement plant schon jetzt, die Öffnungszeiten dort einzuschränken und violettes Licht zu installieren, damit Drogensüchtige ihre Adern schlechter erkennen können. Denn in zwei bestehenden Anlagen sind die Zustände so schlimm, dass es zunehmend schwer wird, Reinigungspersonal zu finden.

