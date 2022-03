Ulm

06:30 Uhr

Drehort Ulm: Wie die Donaustadt zur Kulisse für Filmteams wird

Plus Die Film Commission vermittelt Drehorte in und um Ulm. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger im Wettbewerb gefragt: Welche Ecken der Stadt wären tolle Filmkulissen?

Von Dagmar Hub

Filmteams werden in Zukunft immer wieder einmal an Orten in Ulm, Neu-Ulm und der Region auftauchen. Seit die Neu-Ulmerin Sybille Gänßlen-Zeit als Ansprechpartnerin für Filmschaffende für die Film Commission Region Ulm tätig ist, werden immer wieder Dreharbeiten für Filme vor Kulissen beider Städte und in der Region geplant. Die Commission wirbt unter anderem mit den Szenerien von Münster, Festung und Federsee für die Region als Filmdrehort. Auch das Neu-Ulmer Glacis ist ein Ort, mit dem die Commission für die Region wirbt.

