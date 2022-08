Drei Kinder und schwangere Frau bei Unfall im Donautal verletzt

Beim Unfall im Ulmer Donautal werden fünf Menschen verletzt, darunter drei Kinder und eine schwangere Frau. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall im Ulmer Donautal am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr sind fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder und eine schwangere Frau. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Demnach wollte ein Fahrzeug auf der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen ungefähr auf Höhe des Zollamtes nach links in einen Feldweg abbiegen. Zwei nachfolgende Autofahrer erkannten dies und stoppten. Der 32-jährige Fahrer eines drittes Auto, ein Mitsubishi, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte von hinten in ein noch stehendes Auto, einen Skoda einer 37-Jährigen.

Unfall im Donautal: Drei Kinder und Beifahrerin verletzt

In dem Mitsubishi wurde der Airbag ausgelöst. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die drei Kinder auf der Rückbank im Alter von von einem Jahr, zwei Jahren und neun Jahren sowie die schwangere 25-jährige Beifahrerin kamen jeweils mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch die 37-Jährige verletzte sich leicht und kam in eine Klinik.

Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Abschlepper luden sie auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.

Feuerwehreinsatz im Donautal: Brand im Schlachthof am Morgen

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten am Donnerstagmorgen schon einmal ins Donautal ausrücken. Im Schlachthof von Ulmer Fleisch kam es zu einem Brand in einer Trafostation. (mit krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.