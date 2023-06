Ulm

Diese drei neuen Geschäfte eröffnen in der Ulmer Fußgängerzone

In diesem Gebäude in der Ulmer Bahnhofstraße zog Shoetown Werdich von links nach rechts. Nun ist klar, dass er auf die alte Fläche zieht.

Plus Nach dem Werdich-Umzug in die Ulmer Bahnhofstraße auf die Ex-H&M-Fläche steht der Nachmieter fest. Neues gibt es auch in den Sedelhöfen und der Hirschstraße.

Von Oliver Helmstädter

Bereits im Mai eröffnete Shoetown Werdich den neuen Laden in der Fußgängerzone: In Ulm verdoppelte sich Werdich mit dem Konzept von 750 auf über 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auf die alte Verkaufsfläche neben der Gastro-Kette Coffee Fellows zieht ein bekannter Name.

Wie Jörg Riemer, der zusammen mit Friedrich Werdich und Nora Johanna Werdich die Geschäfte des alteingesessenen Ulmer Schuhhändlers führt, auf Nachfrage sagt, wird Depot im Herbst hier eine Filiale eröffnen. Im Erd- und Untergeschoss, jener Fläche auf der bislang Werdich Schuhe verkaufte, werden als auf 750 Quadratmetern Haushaltsartikel und Dekogegenstände verkauft.

