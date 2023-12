Drei Schulen, eine Kita: Neuer Bildungscampus am Eselsberg geplant

Die Ulmer Schullandschaft verändert sich. Dafür nimmt die Stadt rund 40 Millionen Euro in die Hand und weiteres Geld für den Unterricht während der Bauzeit.

Auf dem Gelände der Hans-Multscher-Grundschule an der Ecke Mähringer Weg/Am Eselsberg möchte die Stadt Ulm einen Bildungscampus aus einer Grundschule, einer Gemeinschaftsschule, einer Förderschule und einer Kindertagesstätte errichten. Das Vorhaben soll rund 40 Millionen Euro kosten. Die Arbeiten sollen 2026 beginnen, ein Einzug ist wohl zum Schuljahr 2028/2029 möglich. Weitere Kosten kommen dazu. Die Pläne sehen Räume vor, die an neue Pädagogikkonzepte angepasst sind, aber auch klassische Klassenzimmer.

Das knapp drei Hektar große Areal eignet sich aus Sicht der Stadtverwaltung bestens für die Stadtentwicklung. Ursprünglich sollte die Grundschule neu errichtet werden, auf dem südlichen Teil des Grundstücks waren auf eineinhalb Hektar mehrstöckige Wohnhäuser vorgesehen. Die Wohnungen kommen zwar, aber auf einer kleineren Fläche. Stattdessen bekommt der Bildungscampus mehr Platz – und eine weitere Schule kommt dazu.

Auch Ulmer Vereine sollen vom Bildungscampus Eselsberg profitieren

Die Multscher-Schule teilt sich ihr Gebäude heute mit dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Hans-Zulliger-Schule, künftig ziehen den Plänen zufolge auch die Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule aus dem Ruländerweg sowie eine neue Kita auf das Areal. Die Hans-Zulliger-Schule soll um weitere Klassenstufen wachsen. Der Neubau soll nach Schulschluss Vereinen oder der Musikschule zur Verfügung stehen und für Bürgerinformationsveranstaltungen genutzt werden. Die Räume sollen auf moderne Lernformen wie Lerninseln ausgelegt werden. Das stößt in der Stadtpolitik auch auf Kritik. Stadtrat Günter Zloch (CDU/UfA) bezeichnete die neuen Ansätze im Bauausschuss als wenig Erfolg versprechend. Es sei wichtig, dass die Module auch Unterricht in klassischen Klassenzimmern ermöglichen. Das ist nach Auskunft der Stadtverwaltung auch so vorgesehen.

Das Architekturbüro "Alles Wird Gut" mit Hauptsitz in Wien hat für den neuen Bildungscampus einen Modulbau aus Holz vorgesehen, in dessen Mitte ein Innenhof als eine Art grünes Quartierszentrum entstehen soll. Die Module können nach Angaben der Stadtverwaltung verhältnismäßig schnell gefertigt werden, die Grundrisse seien durch diese Bauweise variabel gestaltbar. Die Arbeiten sollen 2026 beginnen. Während der Bauzeit sollen die Kinder in Containern unterrichtet werden. Für die Multscher-Schule sollen jene Container genutzt werden, in denen derzeit die Schülerinnern und Schüler der List-Schule lernen. Diese wird aktuell saniert. Die Kosten sollen sich auf eine knappe Million Euro belaufen. Die Container für die Schülerinnen und Schüler der Hans-Zulliger-Schule müssen neu angeschafft werden, hier kalkuliert die Stadt mit mehr als vier Millionen Euro.