Ulm

vor 17 Min.

Drei SWU-Busse als Spende für eine gebeutelte Stadt in der Ukraine

Plus Drei ausrangierte und aufbereitete Busse sind die erste Spende an Bilhorod-Dnistrovskyi. Wirtschaft und Politik helfen zusammen, mehr Unterstützung soll folgen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Schwarz-weiße und blau-gelbe Fähnchen stecken auf den Dächern der drei Busse: Die Fahrzeuge waren zuvor für die SWU im Einsatz in Ulm und Neu-Ulm, nun sind sie Teil eines ersten Hilfspakets für Bilhorod-Dnistrovskyi. Ulm und Neu-Ulm unterstützen die ukrainische Stadt in einer Solidaritätspartnerschaft. Das am Schwarzen Meer unweit Odessa gelegene Bilhorod-Dnistrovskyi ist keine Frontstadt. Doch Luftangriffe, Flüchtlingstrecks, Materialnot und andere Folgen des russischen Angriffskriegs belasten die Kommune. Eine Delegation aus der Stadt um Bürgermeister Vitalii Grazhdan nahm die drei Gelenkbusse symbolisch in der Neuen Mitte in Empfang. Es ist nicht die erste Partnerschaft dieser Art.

Die beiden großen Speditionen Seifert und Noerpel aus Ulm sowie der Antriebs- und Bremssysteme-Anbieter Voith Turbo aus Heidenheim unterstützen die Spende. Die Speditionen gaben 10.000 Euro, Voith übernahm unentgeltlich die Generalüberholung der Getriebe von zwei Fahrzeugen. Die Busse waren bei der SWU Verkehr turnusgemäß ersetzt worden. Im Laufe des Jahres sollen weitere Gerätschaften wie ein Müllfahrzeug, eine Straßenwalze, Kompressoren oder kommunale Fahrzeuge nach Bilhorod-Dnistrovskyi gebracht werden. Die Lieferungen sollen einen Wert von insgesamt rund 100.000 Euro haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen