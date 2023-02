Drei Unbekannte brechen in Ulm ein

Ein Ulmer Gastronomiebetrieb wurde am Mittwoch Tatort eines Einbruchs.

Drei Männer sind in Ulm in einen Gastronomiebetrieb in der Schillerstraße eingedrungen. Gegen zwei Uhr versuchten sie erst die Tür des Gebäudes aufzuhebeln. Nachdem dies gescheitert war, drückten sie ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen das darin enthaltene Geld, teilte die Polizei mit. Die Tat wurde teils von einer Überwachungskamera aufgenommen, welche die Täter ebenfalls beschädigten. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert und mit der Suche nach den Einbrechern begonnen. (AZ)