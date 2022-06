Drei Verletzte bei Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Beim Spurwechsel im Blaubeurer Ring in Ulm sieht ein Autofahrer einen anderen Wagen zu spät. Es kracht, drei Fahrzeuge werden beschädigt.

Am Montag erlitten bei einem Auffahrunfall in Ulm drei Personen leichte Verletzungen, ein Auto musste nach Polizeiangaben abgeschleppt werden.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger in seinem Toyota die Abfahrtsrampe von der B10 kommend in Richtung Blaubeurer Ring. Er fuhr zunächst auf der linken Fahrspur und wechselte dann auf die rechte Spur. Dort sah er zu spät einen verkehrsbedingt an der Einmündung zum Blaubeurer Ring wartenden Mercedes. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ihn auf. Der Mercedes wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm ebenfalls wartenden Skoda geschoben. Im Mercedes erlitten durch den Unfall zwei Frauen im Alter von 39 und 30 Jahren und ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren leichte Verletzungen.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und klärt nun die genaue Unfallursache. Sie schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf insgesamt 6500 Euro. (AZ)