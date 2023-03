Dreiste Ladendiebe unternehmen Diebestour mit Kinderwagen in Ulmer Baumarkt

Werkzeuge im Wert von über tausend Euro entwendeten drei Personen in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Sie waren mit einem Kinderwagen unterwegs.

Das augenscheinlich konspirative Verhalten erweckte das Interesse eines Mitarbeiters an der Einkaufstour der Kunden am Samstagmittag in einem Baumarkt in der Blaubeurer Straße. Der Angestellte konnte nach Polizeiangaben beobachten, dass sich die drei in mehreren Abteilungen mit Werkzeugen verschiedenster Art eindeckten.

Im Kinderwagen versteckten die Diebe in Ulm die Werkzeuge

Mit vollem Einkaufswagen begaben sich die Osteuropäer dann in einen weniger frequentierten Bereich des Baumarktes und verstauten die Gegenstände dort in einem Kinderwagen und ihrer Kleidung. Während ihres Tuns stand ein Begleiter Schmiere und warnte, wenn ein Mitarbeiter des Baumarktes in der Nähe war.

Schließlich verließen die drei den Baumarkt, ohne ihre Waren zu bezahlen. Nach der Kasse wurden sie festgenommen und ins Büro gebeten. Bei Durchsuchung der zwei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren sowie der 22-jährigen Frau fand sich entwendetes Werkzeug im Wert von mehr als 1300 Euro. Da weder der 21-jährige Mann noch die 22-jährige Frau über einen Wohnsitz in Deutschland verfügten, mussten sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ulm eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen alle drei wird wegen Ladendiebstahls ermittelt. (AZ)