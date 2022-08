Dringender Appell wegen Trockenheit: Wasserentnahmen im Alb-Donau-Kreis vermeiden

Die anhaltende Trockenheit hat gravierende Folgen auf die Gewässer im Alb-Donau-Kreis. Sollte sich die Situation verschlechtert, droht gar ein Verbot.

Die anhaltende Trockenheit verschärft die Situation in den Flüssen und Bächen des Alb-Donau-Kreises zunehmend. Das teilt das Landratsamt mit Sitz in Ulm am Donnerstag mit. Insbesondere in kleineren Gewässern seien die Wasserstände niedrig, manche sogar bereits trockengefallen – wie beispielsweise der Flötzbach in Albeck. Auch dort, wo das Wasser noch fließt, würden sich die Lebensbedingungen für Fische und Kleinstlebewesen durch die steigenden Wassertemperaturen verschlechtern. Werde nun zusätzlich durch den Menschen noch Wasser beispielsweise für Bewässerungszwecke entnommen, verschärft sich die Gefahr für die Tiere.

Es sei derzeit nicht von einer Entspannung der Situation auszugehen, da kurzfristige und lokale Gewitterregen die Situation nicht ausreichend verbessern, heißt es in der Mitteilung. Daher weist die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis darauf hin, dass Wasserentnahmen aus Fließgewässern auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken sind.

Aufstauen oder Anlegen von Vertiefungen ist nicht erlaubt

Grundsätzlich müssten Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen eine Erlaubnis der unteren Wasserbehörde einholen, wenn sie größere Mengen Wasser für den Betrieb oder zur Bewässerung aus Flüssen entnehmen möchten. Trotzdem dürfe die genehmigte Wasserentnahme auch zu Zeiten von Niedrigwasser den örtlichen Wasserhaushalt nicht beeinträchtigen. Das Aufstauen oder Anlegen von Vertiefungen sei nicht erlaubt.

Vor diesem Hintergrund appelliert die untere Wasserbehörde an das Verantwortungsbewusstsein aller Nutzerinnen und Nutzer, Wasserentnahmen aus Bächen und Flüssen zu vermeiden und auch mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen. Sollte sich die derzeitige Situation trotz der vorhergesagten, einzelnen Niederschläge weiter zuspitzen, behält sich das Landratsamt nach eigenen Angaben vor, die Wasserentnahme aus bestimmten Bächen und Flüssen per Allgemeinverfügung zu untersagen.

Trockenheit wirkt sich auch auf das Grundwasser aus

Nicht nur in den oberflächlichen Gewässern, auch beim Grundwasser wirke sich die Trockenheit schon vereinzelt aus. Ein Wasserversorger im Alb-Donau-Kreis muss aufgrund eines trockengefallenen Brunnens zwischenzeitlich durch einen anderen Anbieter versorgt werden. Bei den restlichen 25 Wasserversorgern im Landkreis würden momentan noch keine Probleme bestehen, heißt es. Jedoch ist auch dort nach Angaben der Betreiber bemerkbar, dass der Grundwasserspiegel niedriger liegt als in vergangenen Jahren. (AZ)