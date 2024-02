Drogen, Elektroschocker, Straftaten: Polizei zieht Bilanz zur Razzia in Ulm

Mit einem Großaufgebot kontrollierte die Polizei Personen im Bereich Bahnhof, Lederhof und Deutschhaus. Zahlreiche Verstöße wurden festgestellt - das ist die Bilanz.

Im Kampf gegen Straßenkriminalität hat die Polizei mit einem Großaufgebot am Mittwochnachmittag bis in den Abend hinein Kontrollen durchgeführt. Am Donnerstagvormittag ziehen die Ermittler Bilanz: Man sei "zufrieden" mit dem Ablauf, heißt es in einer Mitteilung. Das Ergebnis bestätige die Erforderlichkeit der Maßnahmen. Die Ulmer Polizei wolle dabei zukünftig verstärkt in der Innenstadt auf Kontrollen setzen.

Der Einsatz erfolgte in der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr. Unterstützt wurde die Ulmer Polizei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Auch Rauschgiftspürhunde waren vor Ort. Der Schwerpunkt der Kontrollen fand in den Bereichen Parkhaus Deutschhaus, am Lederhof und der Bahnhofstraße statt. Insgesamt wurden knapp 70 Personen überprüft und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Gegen mehr als 40 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

10 Bilder Razzia in Ulm: Die Fotos vom Polizeieinsatz zwischen Bahnhof und Lederhof Foto: Thomas Heckmann

Elektroschocker, Drogen, Medikamente: Was die Polizei bei der Aktion in Ulm alles findet

In neun Fällen wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Jeweils hätten die Ermittler geringe Mengen an Drogen gefunden, die mutmaßlich zum Eigenkonsum bestimmt waren. Diese wurden beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren gegen die Personen eingeleitet.

Gegen zwei weitere Personen wird wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Sie sollen unerlaubt verschreibungspflichtige Medikamente mitgeführt haben. Drei Personen sollen sich unerlaubt in Ulm aufgehalten haben. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Drei Personen nahm die Ulmer Polizei mit auf die Dienststelle

Bei einem 39-Jährigen wurde ein Elektroschocker aufgefunden. Auch er muss mit einer Strafe rechnen. Ein 27-Jähriger soll versucht haben, falsche Personalien anzugeben. Das bemerkten die Polizistinnen und Polizisten aber. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld zu.

Lesen Sie dazu auch

Drei Personen wurden zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie wieder entlassen.

Im Rahmen der Kontrollen hätten sich ebenfalls Erkenntnisse zu zurückliegenden Straftaten im Innenstadtbereich von Ulm ergeben. Nähere Angaben dazu könnten noch nicht gemacht, so ein Polizeisprecher. Zur Bearbeitung der bisherigen und weiterer Delikte in der Ulmer Innenstadt wurde beim Polizeirevier Ulm-Mitte die Ermittlungsgruppe "Einstein" eingerichtet. (AZ)