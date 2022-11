Drogenhandel an der Donauwiese: Polizei fasst mutmaßliche Dealer

Die Polizei hat im Bereich der Ulmer Donauwiese verstärkt wegen Drogenhandels ermittelt. Nun kam es zu Festnahmen. Kiloweise Drogen wurden sichergestellt.

Wegen des Handels mit Rauschgift hat die Polizei nach eigenen Angaben seit Mai verstärkt im Bereich der Donauwiese in Ulm ermittelt. Nun teilen die Ermittler mit: Mehrere mutmaßliche Dealer sitzen in Untersuchungshaft. Zudem wurden mehrere Kilogramm Rauschgift und Tausende Euro vermeintliches Dealergeld sichergestellt.

Aufgrund erlangter Erkenntnisse seien zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, die sich gegen insgesamt elf Beschuldigte richten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Am Donnerstag vergangener Woche (10. November) und am vergangenen Dienstag dieser Woche (15. November) wurden daraufhin verschiedene Wohnungen in Ulm durchsucht. Dabei fanden die Ermittler Rauschgift, Verpackungsmaterial für Drogen und mutmaßliches Dealergeld.

Am 10. November wurden zwei der gesuchten Männer im Alter von 27 und 32 Jahren festgenommen. Ein weiterer, 41 Jahre alter Mann wurde am Dienstag dingfest gemacht. Gegen sie war nach Ermittlerangaben bereits im Vorfeld jeweils ein Haftbefehl erlassen worden. Die drei Männer befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen die elf Beschuldigten beschlagnahmte die Polizei bislang etwa 1,7 Kilogramm Marihuana, 80 Gramm Haschisch, 745 Gramm Amphetamin, kleinere Mengen an Heroin und Kokain sowie mehr als 6000 Euro mutmaßliches Dealergeld. (AZ)

