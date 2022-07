Ulm

12:00 Uhr

Drogerie-König Müller darf trotz Kritik 142 Wohnungen in Ulm bauen

Lokal Architektur, Wohnungsgröße, Mietpreise: Am Bauprojekt von Müller gegenüber dem SWU-Glaspalast gibt es Kritik. Doch wie viel kann Ulm überhaupt einfordern?

Von Sebastian Mayr

Die Fläche gegenüber dem Glaspalast der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm liegt seit Jahren brach, nur zur Bessererstraße im Osten hin steht eine Häuserreihe und an der Neutorstraße befindet sich ein einzelnes Gebäude. Die Ulmer Firma Realgrund wollte hier bauen, doch sie rutschte im Dezember 2019 in die Pleite. Nun baut ein anderes Ulmer Unternehmen. Die Begeisterung hält sich im Rathaus in Grenzen, doch die Erleichterung ist groß.

