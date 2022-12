Ulm

Drogeriekönig Müller stellt Projekt auf Brachfläche beim SWU-Glaspalast zurück

Plus Das Aussehen stand in der Kritik, die Pläne selbst waren der Stadt wichtig: Eine Brache an der Karlstraße sollte bebaut werden. Doch daraus wird vorerst nichts.

Am Dienstag wollte der Ulmer Bauausschuss letztmals über das Bauprojekt beraten, am Mittwoch sollte der Gemeinderat die nötige Satzung für den Bau beschließen. Doch unmittelbar vor Beginn der abschließenden Diskussionen nahm Baubürgermeister Tim von Winning das Thema von der Tagesordnung: Die JV Grundstücks OHG, eine Tochter der Drogeriekette Müller, sieht sich nach Angaben des Baubürgermeisters nicht in der Lage, die Vorgaben der Stadt umzusetzen.

