Drohbriefe gegen Münster-Dekan Gohl: So reagieren seine Pfarrer-Kollegen

Plus Unter anderem nach der Impf-Aktion im Ulmer Münster erhielt Dekan Gohl Droh- und Hassbriefe. Nun meldeten sich neben OB Czisch auch Dutzende Ulmer Pfarrer zu Wort.

Nachdem öffentlich bekannt wurde, dass Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl Droh- und Hassbriefe erhält, haben Dutzende Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks Ulm auf die in den Schriften geäußerten Vorwürfe mit einem offenen Brief reagiert. Sie seien "erschüttert", heißt es darin, aber auch froh, dass Gohl die Vorwürfe - wie berichtet - über seinen Facebook-Acoount öffentlich gemacht. Das gebe ihnen die Möglichkeit zu reagieren.