Droht der Abriss? Sorge um ein "Juwel" in der Ulmer Oststadt

Plus Es kursieren Gerüchte, dass in der Olgastraße ein Jugendstilhaus abgerissen werden soll. Nun soll der OB sich für die langjährige Heimat des "Bella Napoli" einsetzen.

Angeblich steht es schlecht um die Zukunft des Gebäudes an der Olgastraße 136. Dem Ulmer Stadtrat Martin Rivoir kamen Gerüchte zu Ohren, dass der Bau aus dem Jahr 1914 weichen muss. Diese nimmt er so ernst, dass er sich bereits schriftlich den OB Gunter Czisch wandte. Der Pächter zeichnet ein anderes Bild.

Das Erdgeschoss des Jugendstilgebäudes beherbergte für Jahrzehnte das "Bella Napoli", das wohl älteste italienische Restaurant der Stadt. Oder zumindest, die Hülle dafür, denn der Pächter wechselte in den vergangenen Jahren öfters. Der derzeitige Pächter Salvatore Trombatore kehrte wieder zum alten Namen zurück, nachdem ein Pächter zuvor sein Glück unter einem anderen Namen zu versuchen. Trombatore jedenfalls weiß nichts von Abrissplänen. Er habe einen langfristigen Mietvertrag.